Аграрії Житомирської області почали прибирання хмелю

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

У повідомленні уточнюється, що станом на 9 вересня ц.р. вирощена продукція зібрана з площі 117 га, що складає 17% площ під хмелем. Середня врожайність – 10,1 ц/га.

За словами начальника Головного управління агропромислового розвитку Житомирської ОГА Миколи ДІДКОВСЬКОГО, розвиток хмелярства в регіоні передбачений комплексною програмою розвитку сільського господарства Житомирської області в 2009-2010 роках і на період до 2015 року. Він підкреслив, що в Україні виробництво хмелю сконцентроване переважно в господарствах Житомирської області, де грунтово-кліматичні умови якнайповніше відповідають біологічним особливостям цієї культури і дозволяють одержувати високоякісну сировину – як ароматичних, так і гірких сортів і в повному обсязі забезпечувати пивоварну промисловість України власною сировиною.

Проте, за словами Н.ДІДКОВСЬКОГО, з ряду причин вітчизняне виробництво хмелю поки не задовольняє цих потреб. Так, у 2008 році в Україні було вирощено тільки 886 тонн хмелю зокрема в Житомирській області – 574 тонни, або 65% від загального обсягу по Україні.

Крім того, Аграрії Житомирської області приступили до прибирання цукрового буряка.

Як відзначили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, на 10 вересня з 240 га вже накопано 5,1 тис. тонн цукрового буряка при середній врожайності 210 ц/га.

Нагадаємо, цукровим буряком в області цього року засіяно більше 11 тис. га, що дещо більше торішнього. Планується, що переробляти його цією осені будуть не два цукрові заводи, як було рік тому, а чотири.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками сезону 2009 року в Житомирській області було зібрано 197 тис. тонн буряка на площі 10,6 тис. га при середній врожайності 186 ц/га.