Лікеро-горілчані вироби продовжать дорожчати – прогноз «Укрводки»

Асоціація «Укрводка», яка об`єднує найбільших виробників лікеро-горілчаних виробів, прогнозує подальше подорожчання даної продукції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації.

За словами директора Асоціації «Укрводка» Івана ЖОЛНЕРА, зростання цін для кінцевого споживача обумовлене збільшенням бази оподаткування і подорожчанням інших складових, необхідних для виробництва лікеро-горілчаних виробів. Зокрема, з 1 вересня підвищена ставка акцизного збору до 39,4 грн. за 1 л 100% етилового спирту, що збільшило податковий тиск на підприємства галузі.

«Концерн «Укрспирт» в черговий раз, користуючись монопольним становищем на ринку, підвищив вартість спирту майже на 30% – до 115 грн. за 1 декалітр. За розрахунками асоціації, об`єктивна ціна на спирт з урахуванням зміни ситуації на сировинних ринках не повинна перевищувати 99 грн. за 1 декалітр. Вартість пляшки також збільшується в ціні на 20%. Про це вже заявили скляні заводи», – сказав І.ЖОЛНЕР.

В асоціації відзначають, що в даний час лобіюється питання про введення нових захисних елементів і збільшення вартості акцизної марки у декілька разів. На думку фахівців «Укрводки», це не вплине на боротьбу з тіньовим ринком, а лише приведе до чергового стрибка цін.

«При цьому прозорість реалізації марок і вигоди для бюджету також викликають питання. Гроші виробників, швидше за все, осядуть на рахунках певних бізнес-структур», – йдеться в повідомленні асоціації.

Фахівці «Укрводки» вже підготували лист на ім`я прем`єр-міністра України з проханням не допустити розвитку подібної ситуації.

Також повідомляється, що постійне зростання вартості лікеро-горілчаної продукції при зниженні купівельної здатності населення загрожує вітчизняним виробникам втратою ринків збуту і активізацією імпорту.

Так, за 5 місяців поточного року імпорт горілки до України, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, виріс майже в два рази – з 89,9 до 161,4 тис. дав. У той же час обсяги виробництва вітчизняної продукції продовжують знижуватися. Зокрема, в січні-липні ц.р. підприємства лікеро-горілчаної галузі виробили 29,7 млн. дал продукції, зокрема горілки – 22,5 млн. дав, лікеро-горілчаних напоїв – 6,2 млн. дав. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги виробництва лікеро-горілчаної продукції скоротилися на 11,8%, зокрема, горілки – на 10,7%.