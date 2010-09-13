У Вінницькій обл. виробництво соків і нектарів скоротилося на 57%

Підприємства Вінницької області в січні-серпні цього року виробили 12,979 тис. тонн соків і нектарів, що на 57% або на 17,046 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, скорочення виробництва соків і нектарів за вказаний період відбулося через дефіцит у підприємств оборотних коштів.

Зокрема, у серпні, у порівнянні з липнем 2010 р. виробництво соків і нектарів переробними підприємствами Вінницької області збільшилося в 2,1 разу або на 2,661тыс. тонн – до 4,986 тис. тонн, а в порівнянні з серпнем 2009 р., виробництво скоротилося на 15,05% або 0,883 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в січні-липні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 7,993 тис. тонн соків і нектарів, що на 66,91% або на 16,163 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У 2009 році підприємства Вінницької області виробили 46,887 тис. тонн соків і нектарів, що на 41% або на 32,627 тис. тонн менше, ніж в 2008 році.

Довідка УНІАН. Виробництвом соків і нектарів у Вінницькій області займаються компанія «Вінніфрут» і «Аграна Фрут Україна».