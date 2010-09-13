Синоптики обіцяють завтра до 27° тепла

Завтра вдень температура повітря в Україні підвищиться до 27° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, без опадів, лише в Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза. Вранці слабкий туман.

Температура вночі 8-13°, на крайньому півдні 15-20°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У столиці та Київській області 14 вересня без опадів, вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 22-27°, у Києві вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 13 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 18-24°, в Дніпрі біля Києва - 17°.