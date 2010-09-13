У Херсонській області реалізація худоби та птиці на забій сократилася на 3%

Господарства усіх категорій Херсонської області у січні-серпні 2010 року реалізували на забій (у живій вазі) 43,9 тис. тонн худоби і птиці, що на 3,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, за звітний період також знизилися обсяги виробництва молока і яєць. Так, у січні-серпні в області вироблено 213,8 тис. тонн молока, що на 4,6% менше, ніж за аналогічний період 2009 року, а виробництво яєць за цей період скоротилося на 16% - до 300,8 млн. штук.

Також повідомляють, що поголів'я великої рогатої худоби за звітний період скоротилося на 4,3% - до 145,7 тис. голів, у т.ч. корів - на 5,1%, до 80,2 тис. голів.

У той же час, поголів'я свиней у січні-серпні збільшилося на 8,8% і на 1 вересня склало 249,6 тис. голів.

Кількість кіз і овець за 8 місяців скоротилася на 4,3% - до 78,5 тис. голів, а птиці усіх видів - на 1,8%, до 6 млн. 326,5 тис. голів.