У підконтрольний Group DF холдинг OSTCHEM Group увійшов горлівський «Концерн «Стірол»

Group DF (The Firtash Group of companies) укрупнює групу хімічних підприємств для посилення позицій на світовому ринку азотних добрив. У підконтрольний Group DF холдинг OSTCHEM Group увійшов ВАТ "Концерн "Стірол" (Горлівка, Донецька область, Україна). Про це йдеться у прес-релізі Group DF, текст якого переданий в УНІАН.

Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входитимуть чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ "Рівнеазот" (Рівне, Україна) ВАТ "Концерн "Стірол" (Горлівка, Україна), ЗАТ "Таджиказот" (Таджикистан) та АТ "Нітроферт" (Естонія).

Як зазначають у прес-релізі, консолідація активів у хімічній галузі дозволить зберегти і згодом зміцнити позиції українських підприємств на зарубіжних ринках карбаміду і аміачної селітри. Нині світовий ринок азотних добрив оцінюється у 102 млн. тонн на рік, при цьому щорічний приріст у 2010-2014 роках прогнозується на рівні 2,0-2,5%. Розширення ринку відбувається, в основному, за рахунок виробників Азії та Близького Сходу, внаслідок чого підприємства азотної хімії Європи втрачають свої експортні позиції.

У рамках єдиної керівної структури, що входять до складу холдингу OSTCHEM Group виробники азотних добрив зможуть підвищити конкурентоспроможність своєї продукції. Синергія буде досягнута за рахунок централізації інвестиційної діяльності, стандартизації фінансових операцій і звітності, оптимізації закупівель устаткування і матеріалів, об'єднання ремонтно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. За попередніми оцінками сума річних інвестицій у хімічні підприємства Групи складатиме понад 100 млн дол.

Включення у структуру Group DF нових хімічних підприємств відповідає світовим тенденціям, вважають у компанії. Зокрема, у Росії і Канаді обговорюєть можливість злиття виробників добрив для посилення їх позиції на світовому ринку. Так, російські компанії "Уралкалій" і "Сильвініт" розглядають можливість злиття для підвищення конкурентоспроможності на ринку калійних добрив. Також обговорюється можливість поглинання добувною корпорацією "BHP Billiton" канадського виробника калійних добрив "PotashCorp".

Довідка УНІАН. GroupDF - одна з найбільших європейських інвестиційно-промислових груп. Група управляє активами в хімічній і енергетичній галузях, а також у сфері нерухомості.