У Херсонській області поголів’я ВРХ скоротилося на 4,3%

У Херсонській області поголів'я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій на 1 вересня поточного року скоротилося, порівняно з даними на аналогічну дату минулого року, на 4,3% - до 145,7 тис. голів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Херсонській області, зокрема, поголів'я корів скоротилося на 5,1% - 80,2 тис. голів, овець і кіз - на 4,3% (до 78,5 тис. голів), птиці усіх видів - на 1,8% (до 6,326 млн. голів).

У той же час поголів'я свиней за вказаний період збільшилося на 8,8% - до 249,6 тис. голів.