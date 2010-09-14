У Тернопільській області в серпні найбільше подорожчали свинина і яловичина, подешевшали – овочі

У Тернопільській області в серпні 2010 року найбільше подорожчали свинина і яловичина, подешевшали – овочі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Тернопільському обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в серпні, в порівнянні з липнем, ціни на свинину і яловичину зросли на 6,7% і 5,1%, відповідно. На 4,2% подорожчало молоко, на 4% – вершкове масло, на 0,4-2,4% – яйця, цукор, олія, макарони, хліб. Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 1%, в т.ч. алкогольні напої – на 0,8%, тютюнові вироби – на 1,3%.

Разом з тим, на 2,2% подешевшали овочі, на 1,4% – фрукти, на 0,8% – м`ясо птиці.

У цілому на споживчому ринку області в серпні 2010 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,2%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 12,2%, в т.ч. плата за природний газ – в 1,5 разу.

У сфері охорони здоров`я зростання цін на 0,9% обумовлене перш за все подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,3%.

Зростання цін у сфері освіти на 1,1% відбулося у зв`язку з підвищенням вартості курсів водіїв, а також курсів іноземних мов.

На 0,2% подешевшали послуги відпочинку і культури.

Довідка УНІАН. У серпні 2010 року індекс цін в Тернопільській області в порівнянні з липнем склав 101,9%, з початку року – 103,9%

Індекс споживчих цін в першому кварталі ц.р. склав 103%, у першому півріччі – 102,2%.