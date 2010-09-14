СК «Омега» застрахувала «Укркаву» і Городищенський маслозавод на 73 млн. грн.

СК «Омега» застрахувала майно ТзОВ «Укркава» на 16,088 млн. грн. і ВАТ «Городищенський маслозавод» на 57,739 млн. грн. Про це йдеться у прес-релізі страховика, переданому агентству УНІАН. Відповідно до умов підписаних договорів з СК «Омега» покриваються наступні ризики: вогонь, вибух, стихійні явища, витікання рідини, аварія, падіння літальних апаратів, протиправні дії третіх осіб. Довідка УНІАН. ЗАТ «Страхова компанія «Омега» (Київ) зареєстровано в листопаді 1994 року. У 2009 роки СК «Омега» зібрала страхових платежів на суму 212 млн. грн., страхові виплати склали 33,129 млн. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter