СК «Омега» застрахувала «Укркаву» і Городищенський маслозавод на 73 млн. грн.
12:30, 14 вересня 2010Агро
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СК «Омега» застрахувала майно ТзОВ «Укркава» на 16,088 млн. грн. і ВАТ «Городищенський маслозавод» на 57,739 млн. грн.
Про це йдеться у прес-релізі страховика, переданому агентству УНІАН.
Відповідно до умов підписаних договорів з СК «Омега» покриваються наступні ризики: вогонь, вибух, стихійні явища, витікання рідини, аварія, падіння літальних апаратів, протиправні дії третіх осіб.
Довідка УНІАН. ЗАТ «Страхова компанія «Омега» (Київ) зареєстровано в листопаді 1994 року.
У 2009 роки СК «Омега» зібрала страхових платежів на суму 212 млн. грн., страхові виплати склали 33,129 млн. грн.
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