Аграрії Закарпаття скоротили виробництво продукції тваринництва на 40%

Сільськогосподарські підприємства Закарпаття за 8 місяців ц.р. скоротили обсяги виробництва продукції тваринництва на 40%. Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник відділу статистики сільського господарства і навколишнього середовища Головного управління статистики в Закарпатській області Олександр ХАЙНАС.

За його словами, за січень-серпень цього року обсяг виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах скоротився на 39,3%, в господарствах населення - на 1,6%.

Всього, за даними статистики, поголів`я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарств зменшилося на 0,8% і склало 166 тис. голів, поголів’я корів зменшилася на 3,3% і склала 111 тис. голів.

У той же час поголів’я свиней, овець і кіз, птиці, відповідно, виросла на 6,3%; 4,8% і 2,6% і складала 332; 148 і 4631,8 тис. голів.