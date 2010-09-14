Президента просять ввести соцкартки

Українські аграрні асоціації звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ввести соціальні картки для незахищених верств населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, відповідне звернення підписали провідні аграрні асоціації, зокрема, Українська торгова асоціація, «Укроліяпром», Українська зернова асоціація, Спілка птахівників України, Всеукраїнська асоціація пекарів і Спілка молочних підприємств.

Автори звернення просять Президента «доручити відповідним органам державної влади в рамках програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» вжити дієвих заходів для підвищення рівня доступу малозабезпечених верств населення до продовольства шляхом введення системи грошових адресних дотацій або соціальних карток».

У зверненні наголошується, що така програма захисту малозабезпечених верств населення діє в більшості розвинених країн, зокрема в країнах Євросоюзу і в США.

Як говориться у зверненні, в Україні впродовж останніх двох років основні харчові продукти значно подорожчали, що зменшило купівельну спроможність населення, і основний удар від підвищення цін прийняли на себе незахищені верстви населення. При цьому наголошується, що практично всі попередні уряди регулювали ринки основних видів продовольства шляхом адміністративного втручання у фінансово-господарську діяльність підприємств аграрного сектора і торгівлі, вводячи заборони і обмеження, а також економічно необгрунтоване зниження рентабельності тощо, що призводило до збитків виробників. Таким чином, підприємства аграрного сектора впродовж тривалого часу виконували функції соціального донора, що стримувало розвиток галузі та погіршувало інвестиційний клімат держави.

Президент Української торгової асоціації Ігор БАЛЕНКО відзначив, що на сьогоднішній день в Україні захист малозабезпечених верств населення здійснюється шляхом введення соціальних цін на деякі види продуктів. Проте, сказав він, продукція за соціальними цінами доступна всім – і багатим, і бідним, що зрештою призводить до того, що ціни все одно зростають, а поняття соціальної ціни втрачає свій сенс.

Що стосується реалізації програми, то, на думку її ініціаторів, це можуть бути як продуктові картки, якими споживачі зможуть розраховуватися в супермаркетах, так і державні чеки, наприклад для сільських магазинів, які магазини зможуть обміняти на гроші.

При цьому Л.КОЗАЧЕНКО висловив сумнів, що система соціальних карток може бути запущена цього року, проте він сподівається, що в 2011 році вона почне працювати. Президент УАК відзначив, що, за попередніми розрахунками, наступного року на реалізацію зазначеної програми необхідно буде виділити близько 2-3 млрд. грн. У розрахунках враховувалося, що малозабезпеченою є п`ята частина населення України.