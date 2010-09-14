У Вінницькій області переробка свинини зросла на 55%, яловичини – скоротилася на 32%

Підприємства Вінницької області у січні-серпні 2010 року збільшили переробку свинини на 55%, а яловичини - скоротили на 32% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, відповідні тенденції пов'язані з тим, що в області значно зросло поголів'я свиней і скорочується поголів'я великої рогатої худоби.

Зокрема, за 8 місяців об'єми переробки свинини збільшилися на 54,66%, або 334 тонни порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 611 тонни. У той же час переробка яловичини і телятини в області скоротилася на 31,84%, або 1,382 тис. тонн, - до 2,958 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області переробкою свинини і яловичини займаються 9 підприємств.