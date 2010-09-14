Аграрії Житомирщини закінчують підготовку грунту під посів озимини

Аграрії Житомирщини завершують підготовку грунту під посів озимини - ОДА.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що під урожай 2001 року по області аграрії вже підготували до посіву 157,8 тис. га грунтів, що складає 78% від плану.

Також уточнюється, що озимі зернові культури посіяно на площі 15,5 тис. га, з них пшеницы- 4,3 тис. га, жита - 11,0 тис. га та 0,2 тис. га ячменю.

Крім того вже посіяно також 20,6 тис. га озимого рапсу.

У Житомирській області площі під озиминою збільшать більш ніж на 10% - до 230 тис. га.

Для цього голова Житомирською ОДА С. РИЖУК дав розпорядження засіяти озиминою додаткові 26 тис. га раніше порожніх земель. Зокрема, йдеться про збільшення площ під озиминою за рахунок залучення в обробку орендованих підприємцями - інвесторами і сільгосппідприємствами земель, які не використовували останніми роками. Для цього в регіоні також вже визначена потреба кожного району в насінні озимих культур і озимого рапсу. Для посіву виділять 21 тис. 939 тонн насіння пшениці, 9 тис. 802 тонни насіння жита, 1 тис. 165 тонн насіння ячменю і 301 тонну насіння озимого рапсу.

Також на ці цілі скерують 15 тис. 461 тонну мінеральних добрив і 35 тонн отрутохімікатів. Засів озимини в області планують закінчити до 10 жовтня.