У Києві відкрилися виставки обладнання та упаковки для харчопрому INPRODMASH & UPAKOVKA 2010

Сьогодні у Києві, у МВЦ, відкрилися найбільші в Україні виставки харчового машинобудування:

* 19-а Міжнародна спеціалізована виставка устаткування, технологій для харчової і переробної промисловості INPRODMASH 2010;

* 11-а Міжнародна спеціалізована виставка устаткування і матеріалів для упаковки UPAKOVKA 2010.

Виставки INPRODMASH і UPAKOVKA стали свого роду мостом для торговельних контактів між Сходом і Заходом, ці найбільші галузеві заходи щорічно збирають фахівців усіх галузей харчової і переробної промисловості, як невеликих підприємців, так і провідних національних лідерів, сказано у прес-релізі оргкомітету, текст якого передали в УНІАН.

Понад 170 компаній з 14 країни світу (Австрії, Білорусі, Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Росії, Словаччини, Франції, Туреччини, США, КНР, України і Швейцарії) представили на виставках повний спектр устаткування для усіх секторів харчової і переробної промисловості: від оброблення і переробки сировини до транспортування, зберігання і упаковки готового виробу, а також технології, інгредієнти, матеріали, миючі і дезинфікуючі засоби, супутні товари і послуги.

Найбільш численною на виставці є українська і німецька експозиції. Німеччина є найголовнішим партнером України у галузі харчопереробного і пакувального устаткування. Як зазначено в релізі, "АККО Інтернешнл" активно співпрацює з Федеральним Міністерством економіки Німеччини BMWI, Німецьким об'єднанням з устаткування харчової промисловості і пакувальних машин VDMA, Комітетом Німецької Економіки з організації виставок і ярмарків AUMA і виставковою компанією IFWexpo Heidelberg GmbH.

У церемонії відкриття виставок взяли участь: заступник Міністра аграрної політики України Євген Лавров; директор департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики України Юрій Кищак; генеральний директор асоціації "Укркондитерпром" Станіслав Мироненко; голова асоціації "Укрпиво" Галина Коринькова; генеральний директор асоціації "Укржирпром" Степан Капшук; голова правління "Укрподспілки" Людмила Новікова; генеральний директор асоціації "Укрконсервмолоко" Тамара Нагайцева; один з керівників сектора виробників харчового і пакувального устаткування VDMA Віра Фрітше; перший секретар посольства Федеральної Республіки Німеччина в Україні, доктор Фолькер Зассе.

У своєму вітальному зверненні до учасників, організаторів і гостей виставкового проекту віце-прем'єр-міністр України Віктор Слаута висловив переконання у тому, що представлені на виставці технології, кращі зразки устаткування, упаковки, товарів, знайдуть свого покупця, сприятимуть пожвавленню міжнародної співпраці і посиленню конкурентоспроможності української харчової продукції на світовому ринку.

Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк зазначив, що подібні виставки сприяють підвищенню технічного рівня і подальшої інтеграції аграрного сектора України у світові ринки, поліпшенню інвестиційної діяльності підприємств харчової і переробної промисловості.

Організатором виставок є компанія "АККО Інтернешнл", виставки підтримує Державний комітет харчової промисловості Міністерства аграрної політики України.

У рамках виставок INPRODMASH і UPAKOVKA компанії АГРО- 3 та СИЛД ЕЙР CRYOVAC, а також ВТБ Банк проведуть ряд семінарів і конференцій для керівників і працівників підприємства харчової і переробної промисловості.

Виставки працюватимуть з 14 по 17 вересня в Міжнародному Виставковому Центрі