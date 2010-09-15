У 2011-му році необхідно закласти базу для стабільного розвитку тваринництва - Азаров

У 2011-му році уряду, у контексті середньострокового бюджетного планування, необхідно закласти серйозну базу для стабільного розвитку тваринництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Досягнута в країні фінансова і політична стабілізація дозволяє нам приступити до середньострокового бюджетного планування, розглядаючи наступний рік як перший етап трирічного плану. У рамках цього терміну ми повинні пов'язати поточні питання, які вимагають негайного рішення, і середньострокові цілі, наприклад, розвиток агропромислового комплексу, особливо тваринництва. Уже в 2011-му році ми повинні закласти надійну базу для стабільного розвитку галузі і гарантованого збільшення виробництва м'яса і молока", - сказав М. АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що протягом найближчих років Україна повинна повністю забезпечувати себе продуктами харчування вітчизняного виробництва.

"Це один з найбільш важливих національних проектів, і в його реалізації немає дрібниць", - підкреслив М. АЗАРОВ.