УСПП ініціює прийняття держпрограми розвитку рибної галузі

Український союз промисловців і підприємців ініціює прийняття державної програми розвитку рибної галузі.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН віце-президент УСПП Василь КОРОТЕЦЬКИЙ.

"Цю програму модернізації галузі рибного господарства України ми презентували в Міністерстві економіки України, і її прийняли з деякими зауваженнями. Зараз ми спільно з керівництвом Державного комітету рибного господарства готуємо щось середнє з цієї програми для того, щоб можна було її утілити в життя, і щоб вона працювала", - повідомив В. КОРОТЕЦЬКИЙ.

За його інформацією, проект програми передбачає розширення функцій державного контролю Держкомітету рибного господарства щодо імпорту рибної продукції на територію України, відповідного контролю за рибним ринком України. Крім того, проект передбачає створення державної холдингової компанії "Укрриба", яка узяла б на себе функції господарської діяльності у галузі рибного господарства. Також проектом програми пропонується посилення відповідальності за порушення законодавства у галузі рибного господарства.

Крім того віце-президент УСПП зазначив, що на сьогодні ефективність роботи органів державної рибоохорони дуже низька, тому програма передбачає, у тому числі і реорганізацію органів державної рибоохорони.

"Якщо ця програма буде прийнята на законодавчому рівні, рибна галузь вже за рік матиме серйозний потенціал для відновлення рибного господарства", - сказав В. КОРОТЕЦЬКИЙ.