Експерти: якість риби у річках погіршилася

Експерти заявляють про погіршення якості риби в річках через задамблювання русел.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Всеукраїнської ради асоціації рибалок України Олександр ЧИСТЯКОВ, в Україні катастрофічно знижується якість води в річках і внутрішніх водоймищах і, відповідно, погіршується якість риби. За його словами, в українських внутрішніх водоймищах "не залишилося чистого виду риби, вона мутувала, і крім того, риба хвора".

За словами професора інституту зоології ім. Шмальгаузена НАНУ, доктора біологічних наук Сергія МЕЖЕРІНА, основна причина погіршення якості води в річках - застій і "тромбоз" русел. Він зазначив, що кількість закритих резервуарів по малих річках - водосховищах, ставках і так далі - складає за об'ємом запасеної води більше, ніж система дніпровського водосховища. "Віддаються водоймища у власність, встановлюються греблі, вирубуються ліси, і можна передбачити, що з кожним роком ситуація не покращуватиметься", - додав професор.

"Хворіти риба буде доти, і з кожним роком все більше і більше, поки якість води не покращає. А вирішальний чинник поліпшення якості води - це відновлення течії по річках. Адже навіть якщо в них менше викидати шкідливих речовин, але вони нікуди не стікають, ситуація не зміниться", - сказав С. МЕЖЕРІН.

О. ЧИСТЯКОВ також наголосив, що асоціація рибалок виступає проти того, щоб на внутрішніх водоймищах, маються на увазі річки, здійснювався промисловий лов. "Риба через якість води хвора на різні хвороби, і хвору рибу не можна розглядати як продукт масовий і продукт харчування. Наші річки треба переводити тільки на рекреацію, а усі рибопромислові підприємства перекваліфіковувати в риборозплідні", - додав він.

Експерти підкреслили, що в Україні необхідно прийняти і реалізовувати серйозні програми з оздоровлення і очищення річок і відновлення рибного господарства.