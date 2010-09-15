Мінагрополітики прогнозує врожай кукурудзи на рівні 10,6 млн. тонн

Мінагрополітики прогнозує урожай кукурудзи на рівні 10,6 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у бесіді з журналістами начальник департаменту з розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України Анатолій РОЗГОН.

За його словами, валовий збір кукурудзи в поточному році складе 10,6 млн. тонн, ячменю - 9,1 млн. тонн і валовий збір пшениці - 17,1 млн. тонн. При цьому А. РОЗГОН додав, що якість пшениці в поточному році вища за торішню і продовольча пшениця складає близько 70% загального збору.

А. РОЗГОН також додав, що під урожай 2011 року планують засіяти 6,7 млн. га озимої пшениці і 1,3 млн. га озимого ячменю.