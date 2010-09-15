Україна експортувала 2,8 млн. тонн зерна від початку маркетингового року

Україна з початку маркетингового року (липень 2010 р. - червень 2011 р.) експортувала 2,8 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у бесіді з журналістами директор Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України Анатолій РОЗГОН.

Він уточнив, що минулого року на вказану дату було експортовано 5 млн. тонн зерна.

За словами А. РОЗГОНА, сьогодні спостерігаються труднощі в закупівлі пшениці 4-го і 5-го класів.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК у кінці липня заявив, що з урахуванням внутрішньої потреби споживання продовольчого зерна держава зможе експортувати близько 16-17 млн. тонн фуражного зерна.

Довідка УНІАН. Україна у 2009-2010 МР експортувала 21 млн. тонн зерна, у 2008-2009 МР - 24,5 млн. тонн.