Мінагрополітики знизило прогноз експорту зерна до 12,7 млн. тонн

Мінагрополітики знизило прогноз експорту зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 - липень 2011) до 12,7 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики Анатолій РОЗГОН.

Він повідомив, що прогноз експорту зерна понижений за рахунок зниження прогнозу експорту кукурудзи на 900 тис. тонн. При цьому А. РОЗГОН підкреслив, що це попередні прогнози і вони можуть бути змінені за результатами проведення збиральної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозує урожай зерна в 2010 році на рівні 40-42 млн. тонн проти 46 млн. тонн у 2009 році. Експорт зерна з України в поточному маркетинговому році раніше оцінювався в 15-17 млн. тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) нещодавно понизило прогноз урожаю зерна в Україні у 2010 році на 6,2 млн. тонн - до 38,75 млн. тонн, а прогноз експорту - на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.