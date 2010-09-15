В Україні запаси зерна зменшилися на 30%

Україні на 1 вересня 2010 р. в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 18,2 млн. тонн зерна, що на 30% менше проти 1 вересня 2009 р., зокрема, 11,9 млн. тонн пшениці, 4 млн. тонн ячменю, 0,7 млн. тонн кукурудзи і 0,5 млн. тонн жита. Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

Безпосередньо у аграрних підприємствах зберігалося 11,4 млн. тонн зерна (на 26% менше показника 2009 р.), зокрема, 7,2 млн. тонн пшениці, 2,7 млн. тонн ячменю, 0,4 млн. тонн кукурудзи, 0,2 млн. тонн жита. Зернозберігаючі і зернопереробні підприємства мали в наявності 6,8 млн. тонн зерна (на 36% менше), зокрема, зернозберігаючі – 5 млн. тонн (на 32% менше).

Запаси насіння соняшнику склали 0,6 млн. тонн (на 48% більше, ніж на 1 вересня 2009 р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,3 млн. тонн (на 43% більше).