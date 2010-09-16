Селяни Рівненщини вже засіяли озиминою площі втричі більші торішнього

Селяни Рівненщини вже підготували до сівби озимих пшениці, жита і ячменю понад 70 % площ, а 15 тисяч гектарів уже засіяли, що майже втричі більше, ніж було на цей час торік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, стислі терміни осінньої посівної кампанії продиктовані мінливою погодою, тому селяни спішать, щоб завершити сівбу до початку заморозків. А їх синоптики прогнозують наприкінці жовтня.

Через очікувану ранню зиму вони почали раніше збирати й цукрові буряки. Нині 60 тисяч тонн солодких коренів вже направлено на переробку.

В області в цьому сезоні працюватимуть чотири цукрові заводи. Три з них уже в дії, а четвертий, Оженинський, планують запустити незабаром.

Аграрії області також зібрали чверть проса, п’яту частину соняшника та засіяли 90 відсотків озимого ріпаку.