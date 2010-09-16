Урожай зерна в Україні у 2010 р очікується на рівні 38,6 млн тонн

Урожай зерна в Україні у 2010 році очікується на рівні 38,6 млн тонн, а експорт у поточному маркетинговому році (липень 2010 – червень 2011) – 12,7 млн тонн, повідомив директор департаменту розвитку аграрних ринків Міністерства агрополітики Анатолій Розгон із посиланням на останні прогнози міністерства, повідомляє Zaxid.net.

«38,6 млн тонн (урожай зерна) – це останній прогноз», – сказав він 15 вересня.

Розгон уточнив, що міністерство переглядало баланс зерна на цей маркетинговий рік вже тричі. Згідно із серпневим прогнозом Мінагрополітики, урожай зерна очікувався на рівні майже 40 млн тонн, а експорт зерна – 13,8 млн тонн.

Він відзначив, що прогноз як врожаю, так і експорту знижений за рахунок кукурудзи.

За словами Розгона, ці оцінки є попередніми, і вони будуть переглядатися під час збиральної кампанії.

У той же час, президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко вважає, що експорт зерна з України у поточному маркетинговому році (МР, липень 2010-червень 2011) може скласти 15 млн тонн.

«Україна може експортувати близько 15 млн тонн зерна (у цьому МР) безболісно для себе», – сказав він.

Клименко зокрема повідомив, що експорт пшениці в поточному МР може скласти 6 мільйонів тонн, ячменю 4 млн тонн, кукурудзи – 5 млн тонн.

За оцінками УЗА, врожай зерна у країні цього року може досягти близько 40 млн тонн проти 46 млн тонн у 2009 році.

Нагадаємо, на 1 вересня 2010 року валовий збір зернових і зернобобових в Україні склав 28,7 млн тонн, що на 21,4% менше, ніж на рік раніше.

Керівництво Аграрного фонду продало зернотрейдерам за заниженими цінами більшу частину недоторканного запасу продовольчого зерна – 1,137 млн тонн.