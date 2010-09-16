Обсяг вилову риби в Криму за 8 місяців зменшився на 44%

У січні-серпні цього року в Криму об`сяг вилову риби і видобуток інших водних живих ресурсів склав 4 202 тонн. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вилов риби та інших водних живих ресурсів зменшився на 43,7% (січень-серпень 2009 р. - 9 229 тонн). Зокрема, у внутрішніх водоймищах півострова вилов риби і водних живих ресурсів зменшився на 70,6% і склав 138 тонн (січень-серпень 2009 р. - 578 тонн).

Як повідомляв УНІАН, за 7 місяців 2010 р. в Криму обсяг вилову риби і здобичі інших водних живих ресурсів зменшився на 43% - до 3,9 тис. тонн.