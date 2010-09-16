Україні цього літа дивом вдалося уникнути масштабних пожеж - екологи

Україні цього літа дивом вдалося уникнути масштабних пожеж, що мали місце в Росії. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив заступник голови Національного екологічного центру Олексій ВАСИЛЮК.

Як пояснив експерт, у Росії однією з головних причин пожеж стало масове осушення боліт, що здійснювалося раніше. В Україні також колосальні площі осушених боліт. «Для чого це потрібно було робити, зараз ніхто не може пояснити», -- відзначив О.ВАСИЛЮК.

Але якщо уряд Російської Федерації вживає якихось заходів для мінімізації пожеж (зокрема, збирається розробити держпрограму відновлення боліт), то в Україні, як пояснив експерт, схоже, що все робиться для того, щоб пожеж було більше.

«Наприклад, на півдні України Держкомлісгосп саджає ліс у степу, де взагалі ніколи не було лісу. І щороку ці дерева горять. Причому висаджують там саме соснові, які офіційно вважаються найбільш пожежонебезпечною категорією лісів в Україні», - розповів О.ВАСИЛЮК.

За його даними, кілька років тому в Цюрупинському лісгоспі вигоріло 7000 га лісу; на місці пожежі терміново посадили новий, і наступної ж весни вогонь знищив 80% насаджень.