У Житомирській обл. виробництво продукції рослинництва – на торішньому рівні

У січні-серпні ц.р. усіма категоріями господарств Житомирської області вироблено валової продукції рослинництва на суму 1258,4 млн. грн., що складає майже 100% до аналогічного торішнього показника.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови обласної держадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

Крім того, за його словами, сільськогосподарські підприємства за 8 місяців реалізували валової продукції на 242,6 млн. грн., або 19% від запланованого; господарства населення - на 1015,8 млн. грн., або 81% від загального рівня її реалізації.

При цьому М.Дейсан уточнив, що сільгосппідприємства області, станом на 14 вересня ц.р., вже зібрали урожай зернових з урахуванням кукурудзи з 81% площ (302, 6 тис. га).

Овочева продукцію всіма категоріями господарств зібрана з площі 6,2 тис. га або з 63% планованих площ. При середній врожайності 127 ц /га зібрано 78,1 тис. тонн овочів, що на 4,5 тис. тонн більше аналогічного показника 2009 року.