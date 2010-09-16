АМК рекомендував «Сантрейд» і «Кернел-трейд» утриматися від необґрунтованого підвищення цін на соняшникову олію

Антимонопольний комітет України рекомендував ДП з іноземними інвестиціями (ІІ) «Сантрейд» і ТОВ «Кернел-трейд» утриматися від необґрунтованого підвищення цін на соняшникову олію найпоширеніших торгових марок соціального бренду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, така рекомендація стала результатом проведеного дослідження ринку у зв`язку із зверненнями, які надходять до комітету з приводу можливого зростання цін на соняшникову олію.

За інформацією, що є у комітету, в 2009-2010 маркетинговому році в Україні бути вироблено 3,1 млн. тонн соняшникової олії, і з цього обсягу 2,64 млн. тонн масла бути експортовано. Внутрішні потреби України становили близько 400 тис. тонн олії. Тобто обсяг виробництва соняшникової олії перевищує обсяги внутрішнього споживання в 8,15 рази.

У 2010 році було засіяно 5,5 млн. га соняшником, тоді як минулого року 4,1 млн. га. За прогнозами експертів, це дозволить одержати близько 8,5 млн. тонн насіння соняшнику. Навіть за умови недостатньо високої врожайності через високі температури і відсутність дощів у деяких регіонах прогноз валового збору насіння не може бути нижчим за торішній.

«Отже, підстави для твердження про дефіцит насіння соняшнику для переробних заводів в Україні відсутні», - зазначається у повідомленні.

«Ринок соняшникової олії має структурні ознаки олігопольного, тому перебуває під постійним контролем з боку Антимонопольного комітету. На сьогодні немає жодних підстав для підвищення цін на соняшникову олію. Тому ми висунули вимогу основним гравцям ринку утриматися від необґрунтованого підвищення цін на власну продукцію. Переконаний, компанії вестимуть зважену соціальну цінову політику і прислухаються до вимог комітету», – відзначив, коментуючи висунуті вимоги учасникам ринку олії, голова комітету Олексій КОСТУСЄВ.

У комітеті відзначили, що найбільшими виробниками олії є ТОВ «Кернел-трейд» і ДП з ІІ «Сантрейд», частка яких на ринку соняшникової олії сукупно перевищує 50%.