У Житомирській обл. для зимівлі худоби заготовлено кормів на 8% більше торішнього

У Житомирській області для зимівлі худоби заготовлено кормів на 8% більше торішнього.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

При цьому він уточнив, що "аграрії регіону продовжують роботу з заготівлі кормів, і для громадського тваринництва на зиму вже заготовлено 53,5 тис. тонн сіна або 77% від плану".

Н.Дейсан додав, що "вже закладено також 100,7 тис. тонн сінажу або 71% від плану, що в цілому на 8,4% більше, ніж було на цю дату рік тому".

Крім того, в регіоні вже заготовлено 119,5 тис. тонн силосу або 42% від прогнозу.

На зберігання закладено також 108,5 тис. тонн соломи.