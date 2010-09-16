Обсяги продажів сільгосппродуктів на ринках Тернопільської обл. скоротилися

У Тернопільській області обсяг продажу сільськогосподарських продуктів на ринках у січні-серпні 2010 р., у порівнянні з січнем-серпнем 2009 р., зменшився на 10,4%, при цьому ціни зросли на 9,2%.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 4,3%, їх продажі зменшилися на 9,9%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 12% при зростанні цін на 21,4%.

Хлібні вироби за 8 місяців ц.р. подорожчали в області на 3,5%, їх продажі зменшилися на 27,3%. Овочі подорожчали на 43,1%, їх продажі впали на 10,4%, зокрема свіжа капуста подорожчала в 1,9 разу, її продажі впали на 9,3%, часник - в 2 рази, обсяги продажів збільшилися на 6,6%, цибулі - в 2,5 разу (-10%), моркви - в 1,8 разу (-25,8%), буряку - на 72% (-13,9%).

Фрукти і ягоди в області за січень-серпень ц.р. подорожчали на 1,2%, їх продали на 1,7% більше, ніж в січні-серпні минулого року.

Цукор подорожчав в 1,9 разу, продажі впали на 20,2%, олія подорожчала на 16,1% при зменшенні продажів на 7,3%.

М`ясопродукти в січні-серпні 2010 року подешевшали на 1,2%, продажі впали на 10%. Молокопродукти виросли в ціні на 28,7%, їх продажі зменшилися на 9,1%. Зокрема, молоко подорожчало на 42,4% при зменшенні продажів на 18,4%, масло - на 35,2% (-6,9%), сир - на 17,2% (-13,3%), сметана - на 32,5% (-22,2%).

Яйця подорожчали на 34,4%, при цьому зафіксований спад їх продажів на 43%.