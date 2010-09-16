Підприємства АПК Вінницької області з початку року одержали 139 млн грн кредитів

Підприємства агропромислового комплексу Вінницької області в січні-серпні т.г. одержали 139,3 млн грн кредитів. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької обласної держадміністрації. Згідно з повідомленням, із загальної суми кредитів 108,9 млн грн надано сільгоспвиробникам. Заборгованість за кредитами АПК, станом на вересень, склала 284,1 млн грн, зокрема прострочена заборгованість – 44,5 млн грн, пролонгована – 12,3 млн грн. Довідка УНІАН. У Вінницькій області функціонує 575 відділення 58 банків.

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