FOREX CLUB: ціни на хліб в Україні до кінця року можуть підвищитися ще на 2-3%

У зв`язку зі зростанням світових і внутрішніх цін на зернові, ціни на хліб і хлібопродукти в Україні до кінця року можуть підвищитися ще на 2-3%, вважають в аналітичному центрі FOREX CLUB в Україні.

Ситуація на вітчизняному зерновому ринку, на думку Миколи Івченко, керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, залишається напруженою. Підвищення світових і внутрішніх цін на пшеницю в липні вже привело до підвищення цін на хліб і хлібопродукти в країні в серпні на 2,9%, тоді як середні темпи зростання цін на дані продукти за останні чотири місяці склали всього 0,5%.

За попередніми оцінками, кількість урожаю зернових і зернобобових культур в Україні в поточному році складе 40,7 млн тонн, що на 13% менше, ніж минулого року (46,8 млн тонн). Урожай пшениці, в порівнянні з 2009 роком, може знизитися на 9,1% до 19 млн тонн, урожай ячменю – на 17,8% до 9,7 млн тонн. Проте, очікується, що обсяг урожаю кукурудзи і соняшнику в поточному році зросте на 9,5% - до 11,5 млн тонн і на 6,8% - до 7 млн тонн, відповідно.

З урахуванням середнього споживання зернових і зернобобових культур протягом сезону у розмірі 25,5 млн тонн, експортний потенціал України в 2010 році залишається порівняно сильним – близько 15,2 млн. тонн.

«Рішення уряду 10 серпня 2010 року не вводити жодних обмежень на експорт зерна сприятиме зниженню вартості світової ціни на пшеницю. Це хороший сигнал для вітчизняної економіки, де на експорт продукції АПК доводиться від 15 до 22% всього експорту товарів з країни, залежно від кількості урожаю. Таким чином, притік іноземної валюти в країну від експорту продукції АПК продовжиться і підтримає вартість національної валюти», – відзначає експерт.

Нагадаємо, Україна в 2009 році посіла шосте місце в світі з експорту зернових після США, Європи, Канади, Росії і Австралії. Обсяг експорту зернових і зернобобових минулого року склав 20,3 млн. тонн.