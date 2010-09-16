Виробництво ковбасних виробів у Криму за січень-серпень зросло на 21,6%

М`ясопереробні підприємства Автономної Республіки Крим за січень-серпень 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., збільшили виробництво ковбасних виробів на 21,6% - до 12 857 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

За даними статистики, за 8 місяців 2010 р. в Криму на 29,0% зросло виробництво свіжої й охолодженої свинини і склало 1 979 тонн. Одночасно з цим виробництво свіжого і охолодженого м`яса і субпродуктів свійської птиці скоротилося на 0,2% - до 35,6 тис. тонн, свіжої й охолодженої яловичини і телятини - на 22,5% до 1 492 тонн.

Як повідомляв УНІАН, за січень-липень 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., м`ясопереробні підприємства Криму збільшили виробництво ковбасних виробів на 21,0% до 10 794 тонн.