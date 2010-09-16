У Херсонській області виробництво сільгосппродукції в січні-серпні зросло на 8%

У Херсонській області загальне виробництво продукції сільського господарства в січні-серпні ц.р., в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., зросло на 8%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Херсонській області, зокрема, зростання виробництва сільгосппродукції в сільгосппідприємствах склало 8,4%, в господарствах населення – 7,8%.

При цьому обсяг виробництва продукції рослинництва за 8 місяців ц.р., в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, збільшився на 11,6%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах – на 8,1%, в господарствах населення – на 14,3%.

Також за 8 місяців 2010 р. обсяг виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2009 р. виріс на 0,1%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах виріс на 9,7%, а в господарствах населення скоротився на 2,2%.