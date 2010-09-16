У Вінницькій області після реконструкції почав роботу Бродецький цукровий завод

У Вінницькій області після реконструкції почав сезон цукроваріння Бродецький цукровий завод.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

За її словами, Бродецький цукровий завод став одинадцятим з 14 заводів, які почали роботу цього сезону.

Оновлення виробничих потужностей здійснив новий власник цукрового заводу - ТОВ "Мар’їнський Укрпромзбут" (р. Мар’їнка Донецької області).

За словами представника заводу, загальний обсяг капіталовкладень в реконструкцію заводу склав близько 30 млн. грн.

Продуктивність заводу складає 1840 тонн в добу, заплановано переробити 110 тис. тонн цукрового буряка.

Під час церемонії відкриття заводу голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА відзначив, що цього року в області до прибирання підготовлено 76 тис. га цукрового буряка, що на 60% більше торішніх площ. «Чекаємо вдалий сезон цукроваріння з виробництвом на рівні 320 тис. тонн цукру. Таким чином, повністю забезпечуючи доведену державою квоту», - сказав Н.ДЖИГА.

Як повідомляв УНІАН, цього року у Вінницькій області цукровий буряк перероблятимуть 14 цукрових заводів, в сезоні 2010 року планується виробити 321 тис. тонн цукру.

У сезоні цукроваріння 2009 року у Вінницькій області працювали 9 цукрових заводів (квоту одержали 11), які виробили 205,139 тис. тонн цукру.