У Харківській обл. подорожчали сигарети і крупи, подешевшали – овочі і фрукти

У Харківській області в серпні найбільше подорожчали сигарети і круп`яні продукти, подешевшали – овочі і фрукти.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними облстату, на споживчому ринку області в серпні ціни на продукти харчування в цілому зросли на 0,3%. Зокрема, подорожчали хліб і хлібопродукти (на 2,7%), інші круп`яні вироби (на 13,6%), молоко (на 4,8%), сир (на 3,3%), масло вершкове (на 7,8%), масло соняшникове (на 1,1%), цукор (на 1,3%).

При цьому спостерігалося зниження цін на рибу і продукти з риби (на 0,9%), м`ясо і м`ясопродукти (на 0,2%), яйця (на 0,7%), фрукти (на 4,1%), овочі (на 10,0%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 8,9% (за рахунок подорожчання на 17,2% сигарет з фільтром).

Одяг і взуття подорожчали на 0,4% (через подорожчання на 0,5% взуття).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в цілому подорожчали на 11,6% за рахунок подорожчання на 50,1% природного газу. Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в серпні не змінилися.

Послуги охорони здоров`я в цілому подорожчали на 2,2%. Послуги транспорту подорожчали на 0,3% (в основному через подорожчання бензину моторного на 0,4%). Послуги відпочинку і культури подорожчали на 0,1%, послуги ресторанів і готелів подорожчали на 1,5%, різні товари і послуги виросли в ціні на 0,3%.

Довідка УНІАН. У серпні 2010 року індекс споживчих цін в Харківській області склав 102,2%.