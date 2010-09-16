Аграрії Тернопільської області приступили до збору сої і соняшнику.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку, соя прибрана на площі 24,2 тис. га (4%), намолочено 1,6 тис. т при середній врожайності 17,4 ц/га.

Соняшник прибраний на площі 0,8 тис. га (6%), намолочено 478 т при середній врожайності 6,4 ц/га.

Крім того, продовжується в області прибирання цукрового буряку і гречки.

Цукровий буряк прибраний на площі 10,3 тис. га (20%), одержано 315,1 тис. т при врожайності 315 ц/га.

Гречка прибрана з 2,7 тис. га (33%), намолочено 2,5 тис. т, середня врожайність склала 9,2 ц/га.