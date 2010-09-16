ДЗ збільшила перевезення пасажирів за літні місяці на 2,4%

Донецька залізниця (ДЗ) за червень-серпень поточного року перевезла 2,107 млн. пасажирів, що на 2,4%, або на 50 тис. чоловік більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

У повідомленні наголошується, що влітку завантаження потягів в популярному кримському напрямку з Донецька склало 89% (було запропоновано 281 774 місць, викуплено - 249 845), з Луганська - 93% (запропоновано 270 438 місць, викуплено - 250 845).

Всього під час літніх перевезень були задіяні 781 пасажирський вагон, щодоби курсувало в середньому 28 потягів формування Донецької залізниці. Усі потяги в літній період курсували з максимально допустимою кількістю вагонів.

За рахунок введення додаткових потягів ДЗ додатково прийняла на роботу 400 осіб, з них 305 студентів.

На період літніх перевезень для підвищення якості обслуговування було відкрито 16 додаткових кас. Всього обслуговування пасажирів здійснювало 271 квиткова каса.

При цьому в прес-службі підкреслили, що, не зважаючи на великий попит на потяги дальнього сполучення, пасажирські перевезення, як і раніше, залишаються збитковими. Так, за три літні місяці збитки склали 23,6 млн. грн., що на 14,7 млн. грн. більше, в порівнянні з торішнім показником.