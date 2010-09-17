«Укрзалізниця» перевезла з початку року 8,2 млн. тонн зерна

Залізниці України з початку 2010 р., станом на 17 вересня, перевезли 8,175 млн. тонн зернових вантажів, зокрема 6,55 млн. тонн зерна перевезено в порти і на експорт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, у внутрішньому сполученні станом на 17 вересня перевезено понад 1,6 млн. тонн зернових вантажів. Основні види зернових вантажів, які перевозилися: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння рапсу і соняшнику.

За даними відомства, на 17 вересня на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах вивантажується в середньому 505 зерновозів на добу. Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» складає 11,5 тис. вагонів, з яких майже 9 тис. задіяно в перевезеннях вантажів на залізницях України, інші знаходяться за межами України.

Нагадаємо, в даний час тарифи на перевезення зернових вантажів дещо нижчі, ніж два роки тому. Це передбачено Збірником тарифів, який діє з 2009 року.