Запаси зерна в Криму до початку вересня зменшилися на 19%

У Криму за станом на 1 вересня 2010 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих), а також на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою зернових культур, було в наявності 727,7 тис. тонн зерна, або на 19,2% менше проти 1 вересня 2009 р.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, зокрема запаси пшениці зменшилися на 14,2% і склали 513,2 тис. тонн, ячменю - на 36,7% до 174,4 тис. тонн, кукурудзи – збільшилися в 2,2 разу.

Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 410,7 тис. тонн, зокрема 269,1 тис. тонн пшениці, 103,6 тис. тонн ячменю, 6,8 тис. тонн кукурудзи.

Зерносховища і зернопереробні підприємства мали в наявності 317,0 тис. тонн зерна, зокрема зерносховища – 287,2 тис. тонн.

Крім того, до початку вересня запаси насіння соняшнику склали 3,8 тис. тонн, або на 98,5% більше, ніж на 1 вересня 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, в Криму станом на 1 серпня 2010 р. запаси зерна склали 793,5 тис. тонн, що на 16,6% менше проти 1 серпня 2009 р.