Урожай зерна в Росії до 1 вересня був на 31% менше, ніж роком раніше

На 1 вересня 2010 р. в господарствах всіх категорій РФ намолочено зерна 44,1 млн. тонн, що на 31% менше, ніж на ту ж дату попереднього року, повідомляє АПК-ІНФОРМ .

Цукрового буряка (фабричного) накопано 2 млн. тонн (у 2 рази більше, ніж до 1 вересня 2009 р.). Про це повідомила Федеральна служба державної статистики (Росстат).

У сільгоспорганізаціях, де зосереджено 74,6% площ зернових і зернобобових культур (без кукурудзи), хліб прибраний на 52,9% посівних площ (до цього часу в попередньому році - на 53,7%). З урахуванням літньої загибелі посівів і використання частини їх на кормові цілі, за розрахунками, залишилося прибрати приблизно чверть посівної площі зернових і зернобобових культур (без кукурудзи).