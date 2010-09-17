У Криму запаси кормів на початок вересня знизилися на 15%

У сільськогосподарських підприємствах Криму (окрім малих), які займаються тваринництвом, на 1 вересня 2010 р. було в наявності кормів всіх видів 93,2 тис. тонн кормових одиниць.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, в порівнянні з аналогічною датою 2009 року, запаси кормів зменшилися на 15,4%. Зокрема запаси концентрованих кормів склали 53,7 тис. тонн , що на 18,0% менше, ніж на 1 вересня 2009 р.

З розрахунку на одну умовну голову худоби доводилося по 4,6 ц кормів всіх видів, зокрема концентрованих - 2,7 ц (минулого року показники складали, відповідно, 5,7 ц і 3,4 ц).

Як повідомляв УНІАН, в Криму на 1 серпня 2010 р. запаси кормів зменшилися на 20,2% і склали 80,2 тис. тонн.