Аграрії Житомирської області зменшили виробництво молока на 0,2%

У Житомирській обл. в січні - серпні ц.р. виробництво молока в агроформуваннях скоротилося до аналогічного торішнього періоду на 0,2% - до 65 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

М.Дейсан додав, що найбільший валовий надій молока одержаний в господарствах Попільнянського района - 11 тис. 645 тонн, а також Ружинського (10 тис. 308 тонн), Овруцького (5 тис. 900 тонн), Новоград-Волинського- 5 тис. 860 тонн та Андрушівського (4 тис. 256 тонн) районів.

М.ДЕЙСАН також відзначив, що одночасно з цим у вказаному періоді в Житомирській області покращився показник середнього надою молока від корови – 2 тис. 145 кг, що на 231 кг або 12% більше за аналогічний торішній показник.