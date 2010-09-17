ПК не передбачає серйозних змін у системі оподаткування підприємств АПК - Ярошенко

У проекті Податкового кодексу не передбачаються серйозні зміни у системі оподаткування підприємств агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Ми залишаємо систему оподаткування сільського господарства, яка існує сьогодні, за винятком того, що не оподатковуватимуться зерно, технічні культури і... напевно, все», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Разом із тим він зазначив, що під час обговорення документа розглядалися деякі ініціативи з оподаткування аграрного сектора. Вони будуть розглянуті додатково і, можливо, будуть внесені у документ у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.