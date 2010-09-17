Delta Capital SA просить З'їзд суддів захистити її право на ЗАТ «Житомирські ласощі»

Delta Capital SA (Швейцарія), якій належать 95,07% акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», просить З`їзд суддів України захистити її право власності на вказане підприємство.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради ЗАТ «Житомирські ласощі» Юрій ЛЕЩИНСЬКИЙ.

За його словами, Delta Capital SA звернулася з відкритим листом до З`їзду суддів України з проханням захистити право власності іноземного інвестора.

У зверненні вказується, що впродовж трьох місяців групою осіб за сприяння судді господарського суду Житомирської області проводиться низка заходів щодо усунення Delta Capital SA від управління ЗАТ «Житомирські ласощі», і фактично реалізується рейдерське захоплення корпоративних прав, що належать швейцарській компанії. «За необґрунтованим позовом міноритарних акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» суддя господарського суду Житомирської області вжив заходи забезпечення, які фактично позбавляють акціонера компанії, яка володіє 95,07% статутного капіталу підприємства, можливості призначити легітимного керівника товариства», - йдеться у зверненні. Як відзначив представник Delta Capital SA, співзасновника і акціонера ЗАТ «Житомирські ласощі» Еверт БРААМ, на сьогодні основний акціонер позбавлений доступу до підприємства і процесів, що відбуваються на фабриці.

Ю.Лещинський також повідомив, що Delta Capital SA звернулася у вищу раду юстицій для захисту своїх прав власності. Він відзначив, що у разі відсутності реакції з боку правоохоронних і судових органів України, компанія має намір звертатися для захисту своїх інтересів в міжнародні інстанції.

Довідка УНІАН. Кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" (створена в 1944 році) – один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. На фабриці виробляється більше 227 видів продукції.