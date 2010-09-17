У Кіровоградській області трьом зернотрейдерам донарахували 48,8 млн. грн. податків

У Кіровоградській області трьом підприємствам-зернотрейдерам донараховано 48,8 млн. грн. податків після перевірок органами податкової служби в рамках проведення операції «Урожай».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Кіровоградській області.

Повідомляється, що в рамках проведення операції «Урожай» в області було створено 14 оперативних робочих груп з метою протидії порушенням у сфері сільського господарства. За наслідками перевірок порушено 3 кримінальні справи.

Так, встановлено, що в одному з районів посадовці підприємства провели операції купівлі-продажу сільськогосподарської продукції з істотними порушеннями податкового законодавства. В результаті правопорушень до держбюджету не було перераховано податків на суму 1,6 млн. грн.

Керівники іншого підприємства безпідставно відобразили в податковій декларації суми, одержані від закритого акціонерного товариства на постачання устаткування для очищення, сортування і сушки насіння масляних культур. Таким чином, сума бюджетного відшкодування з ПДВ була завищена на 9,1 млн. грн.

В іншому випадку голова фермерського господарства незаконно заволоділа бюджетними коштами в крупних розмірах (150 тис. грн.).

Слідство за трьома справами триває.