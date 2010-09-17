У Кіровоградській області запаси кормів до вересня зросли на 14,5%

На 1 вересня 2010 року запаси кормів усіх видів на сільгосппідприємствах Кіровоградської області (окрім малих) склали 68,9 тис. тонн (на 14,5% більше, ніж на 1 вересня 2009 року), зокрема концентрованих – 25,8 тис. тонн (на 1,8% менше).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

З розрахунку на одну умовну одиницю великої рогатої худоби доводилося по 9 центнерів кормів всіх видів (на 1 вересня 2009 р. – стільки ж), зокрема концентрованих – по 3,4 центнера (у 2009 році – 3,9 ц).