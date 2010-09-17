У Кіровоградській області на 1 вересня зерна стало менше на 26%

Станом на 1 вересня цього року на складах сільгосппідприємств Кіровоградської області, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1,062 млн. тонн продукції (на 26,4% менше, ніж на відповідну дату 2009 року), в т.ч. пшениці – 686,9 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Безпосередньо на складах аграрних підприємств зберігалося 663,2 тис. тонн зерна (на 23,7% менше), в т.ч. пшениці – 414,4 тис. тонн, жита – 3,2 тис. тонн, ячменю – 189,1 тис. тонн, кукурудзи – 14,4 тис. тонн.

Підприємства, якім здійснюють зберігання і переробку зерна, мали в наявності 399,6 тис. тонн зерна (на 30,5% менше).

Запаси насіння соняшнику на 1 вересня 2010 року складали 39,5 тис. тонн (на 0,9% більше, ніж на 1 вересня 2009 року), з них безпосередньо на складах аграрних підприємств (окрім малих) – 21,4 тис. тонн (на 26,9% більше), на переробних підприємствах – 18,1 тис. тонн (на 18,8% менше).