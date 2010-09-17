В Україні заборонять ввезення давальницької сировини

В Україні планується заборонити виробництво продукції з давальницької сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Давальницька сировина буде взагалі заборонена до ввезення в Україну. Який сенс в давальницькій сировині. Давальницької сировини не буде», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр зазначив, що така норма буде передбачена в Митному кодексі до кінця року. Він також сказав, що роботу з давальницькою сировиною, в першу чергу, необхідно відмінити при виробництві в галузях сільського господарства. Б.КОЛЕСНІКОВ, зокрема, уточнив, що давальницька сировина використовується при виробництві деяких ковбасних виробів, і в результаті якість продукції є незадовільною.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в січні-червні 2010 р. до України надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 002,1 млн. дол., що на 33,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-червня минулого року на 68,1% і становив 1 млрд. 741 млн. дол.

За 2009 рік до України надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 705,4 млн. дол., що на 31,8% менше, ніж у 2008 році. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, за підсумками 2009 року становив 2 млрд. 788,8 млн. дол., що на 30,8% менше, ніж у 2008 році.