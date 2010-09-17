Збори акціонерів ЗАТ “Житомирські ласощі” змінили керівництво

Збори акціонерів ЗАТ “Житомирські ласощі” змінили склад Наглядової ради і склад Правління підприємства.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили власники ЗАТ “Житомирські ласощі”. Компанію Delta Capital SA (володіє більше 95% акцій ЗАТ) представляв Еверт БРААМ, іншого акціонера - компанію Cobisco Union Ink - Максим ВОЛОВИК, від Наглядової ради підприємства був присутній її голова Юрій ЛІЩИНСЬКИЙ.

Е.БРААМ повідомив про проведення 16 вересня зборів акціонерів ЗАТ “Житомирські ласощі”, на яких був змінений склад Наглядової ради і склад правління товариства.

Зокрема, за його словами, в новий склад Наглядової ради ЗАТ “Житомирські ласощі” вибрані: голова НР Ю.Ліщинський, члени НР Роман КАТЦНЕЛЬСОН і Михайло ВЕНДРОВ.

Новий склад Правління ЗАТ “Житомирські ласощі”: голова Правління Леонід НЕХАМКІН, члени Правління: Володимир ЦЕМА і Людмила ЛУЩИК.

Разом з тим, Е.БРААМ відзначив, що компанія Delta Capital SA як мажоритарний акціонер, якому належить 95,07% акцій підприємства, повністю довіряє новому складу Наглядової ради і Правління компанії і наділяє їх всіма повноваженнями для відновлення права власника компанії.

“У власників ЗАТ “Житомирські ласощі” викликало стурбованість те, що попереднє керівництво підприємства порушило права акціонерів щодо контролю фінансів, корпоративних прав і управлінських рішень компанії, - відзначив Е.БРААМ. - Тому ми сподіваємося, що нове керівництво компанії правовим способом зможе вирішити існуючий конфлікт на підприємстві. Ми вітаємо ініціативи керівництва України щодо захисту прав іноземних інвесторів. Вважаємо, що кращою заставою забезпечення прав інвесторів є строге дотримання законодавства України і своєчасне покарання порушників компетентними органами держави”.

Крім того, Е.БРААМ оголосив, що “збори акціонерів ухвалили рішення провести наступні позачергові загальні збори 26 листопада 2010 року і зобов`язали нове Правління забезпечити належну організацію загальних зборів відповідно до вимог статуту компанії і чинного законодавства, а також провести аудит фінансово-господарської діяльності ЗАТ і відзвітувати перед акціонерами”.

Голова Наглядової ради Ю.ЛІЩИНСЬКИЙ відзначив: “Ми сподіваємося на те, що наше звернення до З`їзду суддів України від 16 вересня 2010 року, звернення до Вищої ради юстиції і до Вищої кваліфікаційної колегії України зі скаргою на дії судді Т. Житомирского господарського суду і судді Ш. Богунского районного суду, які, прямо порушуючи норми закону, сприяли блокуванню діяльності підприємства і обмежили право власника на управління фінансами і майном підприємства, одержить законну оцінку. Сподіваюся, що на період правової суперечки фінансово-кредитні установи України приймуть до уваги, що всі повноваження попереднього керівництва підприємства зборами акціонерів 16 вересня повністю скасовані. Нагадаю, що згідно з рішенням обласної міжвідомчої антирейдерської комісії в діях колишнього керівництва ЗАТ “Житомирські ласощі” були встановлені ознаки рейдерства”. Як повідомив Е.БРААМ, “новий голова правління Леонід НЕХАМКІН буде офіційно представлений трудовому колективу ЗАТ “Житомирські ласощі” у понеділок, 20 вересня”.