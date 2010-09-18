Азаров доручив КМДА проводити сільськогосподарські ярмарки в усіх районах Києва

Проведення виїзних ярмарків сільськогосподарських продуктів разом з інтервенціями з Держкомрезерву, в разі необхідності, допоможе подолати ажіотаж, який спостерігається щодо деяких продуктів харчування, та надасть можливість громадянам купувати продукти безпосередньо у виробників за цінами, набагато нижчими, ніж у торгівельних мережах.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на цьому наголосив прем‘єр-міністр Микола Азаров під час відвідання ярмарку сільськогосподарських продуктів у Печерському районі міста Києва.

«Нам потрібно, щоб населення заспокоїлося. Зараз на прикладі цього ярмарку видно, що черг немає. Картоплю можна купити по 3,50, гречку – по 8 грн. Запасів всіх продуктів у нас більш ніж достатньо. Незважаючи навіть на те, що врожай цього року зібрали менший, ніж торік. Нам не тільки самим вистачить, нам вистачить на допомогу Грузії, Вірменії та іншим країнам, які зараз звернулися до нас по допомогу», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Глава ряду доручив Київській міській державній адміністрації посилити роботу з організації та проведення ярмарків в усіх районах столиці, постійно розширювати асортимент та обсяги товарів.

Згідно з розпорядженням уряду, у всіх районах Києва протягом трьох тижнів проходить 70 сезонних ярмарків сільськогосподарських продуктів.